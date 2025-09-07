clima domingo

Mar del Plata amaneció con un domingo helado y soleado
No hay probabilidades de precipitación para hoy, así que será una jornada fría pero seca.
No hay probabilidades de precipitación para hoy, así que será una jornada fría pero seca.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 16° y una mínima de 10°, con posibles chaparrones para la tarde y noche.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y sin lluvias en la ciudad. La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 20°, con vientos moderados del sector sur. Cuerpo:
Pese a las dudas, usuarios detectaron la caída de aguanieve, graupel, granizo e incluso nieve en Mar del Plata.
El alerta alcanza a los partidos de General Pueyrredon, Mar Chiquita, Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía, Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y Patagones.
Para el domingo se espera una mañana soleada, sin precipitaciones y una máxima que no superará los 14°C.