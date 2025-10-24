Para este domingo electoral en Mar del Plata, la meteorología anticipa una jornada estable y sin tormentas, ideal para quienes participen de la elección. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto o nublado durante gran parte del día, con chaparrones por la tarde y noche.

Por la mañana, las temperaturas arrancarán frías, alrededor de los 10 y 12 grados aproximadamente, y al mediodía y primeras horas de la tarde se espera que el mercurio ascienda hasta los 16° en el punto máximo de la jornada.

En tanto, hacia el final de la tarde y noche bajará de nuevo la temperatura, rondando los 10° a 12°.

Sin embargo, también hay una baja probabilidad de chaparrones para la tarde y noche, cuando se esperan ráfagas de sur hasta a 50 kilómetros por hora.

En este marco, quienes asistan temprano a la mesa electoral, deberán salir bien abrigados, mientras que durante las horas centrales del día la temperatura será más amable, por lo que una vestimenta ligera y un abrigo al alcance puede ser suficiente.

Y aquellos que vayan a última hora, no está mal que salgan de casa con un paraguas, en caso de las posibles lluvias en el epílogo de la jornada.