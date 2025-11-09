Domingo con cielo mayormente nublado y mejora hacia la tarde en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y sin lluvias en la ciudad. La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 20°, con vientos moderados del sector sur. Cuerpo:
Mar del Plata vivirá este domingo 9 de noviembre una jornada mayormente nublada, con baja probabilidad de lluvias durante las primeras horas del día y una mejora gradual hacia la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones tenderán a estabilizarse con el correr de la jornada, dando paso a un clima más templado.
La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12 grados y la máxima alcanzará los 20, mientras que los vientos soplarán del sector sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 23 kilómetros por hora.
De esta manera, el cierre del fin de semana se presentará con un leve ascenso térmico y mejores condiciones para actividades al aire libre, tras un sábado marcado por la inestabilidad.
