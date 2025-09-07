Los marplatenses amanecieron hoy con un notable descenso en las temperaturas, registrando apenas 3.2°C y una sensación térmica de -0.4°C. A pesar del frío, el cielo se presenta despejado, permitiendo el paso de la luz solar, aunque una densa neblina matutina reduce la visibilidad a 10 kilómetros.

El aire se siente pesado y húmedo, con un 97% de humedad, mientras la presión se mantiene en 1024 hPa. Un viento leve del noroeste, de 15 km/h, contribuye a la sensación de frío. El sol, por su parte, hizo su aparición a las 07:03 y se despedirá a las 18:34.

El pronóstico oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) para este domingo anticipa un cambio en las condiciones a lo largo de la jornada. Si bien la mañana estará marcada por la neblina y la mínima de 2°C, con vientos moderados del norte, la tarde traerá un aumento en la nubosidad.

Se espera un cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima que alcanzará los 14°C. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura de 7°C y ráfagas de viento del norte que podrían llegar a los 50 km/h.

