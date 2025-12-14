Argentina lidera en la región el uso de IA para consultas médicas
Lo hace junto a Brasil y México. Según un informe, el 74% de los usuarios elige un chatbot para consultas sencillas y el 90% de las inquietudes se resuelven en diez mensajes o menos.
Lo hace junto a Brasil y México. Según un informe, el 74% de los usuarios elige un chatbot para consultas sencillas y el 90% de las inquietudes se resuelven en diez mensajes o menos.
José Montes desarrolló desde su compañía Aoki un chatbot para pymes. Fascinación sobre los beneficios que trae y dilemas existenciales sobre el límite a lo humano.
Alejandra Lordén presentó una iniciativa que busca sancionar la manipulación digital y frenar el uso ilegítimo de bots en redes sociales.
La tecnología comenzó a cumplir un rol clave y cada vez más obras sociales recurren a sus beneficios.