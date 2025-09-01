La diputada bonaerense de la UCR, Alejandra Lordén, presentó un proyecto de ley para prohibir y sancionar las denominadas “granjas de trolls” en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a combatir la manipulación de la opinión pública a través de bots y estructuras digitales destinadas a desinformar o alterar procesos democráticos.

El texto define como “bots” a los sistemas automatizados que simulan comportamiento humano o amplifican contenidos sin intervención real. La norma busca impedir su uso para difundir noticias falsas, simular apoyos políticos o comerciales, alterar métricas digitales y suplantar identidades.

Las sanciones previstas incluyen multas económicas sin tope máximo, con un piso de 50 Unidades Fijas para personas físicas y de 500 para personas jurídicas. También se contemplan inhabilitaciones de al menos cuatro años para funcionarios y la suspensión de habilitaciones o contratos estatales en el caso de las empresas.

Todo lo recaudado en concepto de multas será destinado a un fondo especial administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, con el objetivo de financiar programas de fiscalización y educación digital.

“Las granjas de trolls constituyen una amenaza creciente: erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y afectan el normal desarrollo de los procesos electorales”, advirtió Lordén, que integra la Séptima sección electoral.

El proyecto cobra especial relevancia en vísperas de las elecciones legislativas, en un contexto donde la desinformación digital y la manipulación en redes se han convertido en ejes de debate a nivel nacional.

Fuente: Diputados bonaerenses