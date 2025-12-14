Argentina lidera en la región el uso de IA para consultas médicas
Lo hace junto a Brasil y México. Según un informe, el 74% de los usuarios elige un chatbot para consultas sencillas y el 90% de las inquietudes se resuelven en diez mensajes o menos.
Los avances en inteligencia artificial (IA) están transformando el sector salud a nivel mundial. En la región, según un reporte de Global Health Intelligence, el mercado de la IA aplicada a servicios sanitarios alcanzará los 349 millones de dólares para 2030. Brasil, México y Argentina lideran esta revolución tecnológica, donde el 53 % de los profesionales de la salud prevé una adopción significativa de chatbots para la atención al paciente, con el objetivo de reducir tiempos de espera que superan los 90 minutos, frente a consultas médicas que promedian apenas 12 minutos.
Los chatbots de atención médica son asistentes inteligentes que permiten resolver preguntas frecuentes, reservar citas, enviar recordatorios y atender consultas repetitivas que suelen sobrecargar los consultorios. El informe destacó que el 74% de los usuarios elige un chatbot para consultas médicas sencillas y que el 90% de las inquietudes se resuelven en diez mensajes o menos. En Estados Unidos, el 52% de los pacientes ya accede a sus datos sanitarios a través de estas herramientas.
“Las personas quieren rapidez, comodidad y fiabilidad de sus proveedores de atención médica, y los chatbots pueden ayudar a aliviar gran parte de la presión que sufren a diario los centros de salud y las farmacias. Pero es fundamental que cuenten con flujos de trabajo aprobados y supervisión humana, para garantizar seguridad y confianza en la comunicación con los pacientes”, aseguró Janeth Rodríguez, VP de Revenue para América Latina de Infobip.
Los chatbots basados en reglas ofrecen asistencia las 24 horas del día y alivian la carga del personal de recepción. Sin embargo, en el ámbito sanitario es necesario un componente humano que brinde confianza y acompañamiento. “Con los chatbots basados en IA conversacional, los proveedores de atención médica pueden ofrecer casos de uso más complejos y humanos que mejoran la experiencia del paciente. Estos sistemas utilizan procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para imitar el habla humana, pero es esencial garantizar que toda la información sea correcta, precisa y ética”, agregó Rodríguez.
Entre los casos de uso más frecuentes de los chatbots médicos con IA se destacan la gestión de turnos, el envío de recordatorios para recetas, medicamentos y vacunas, la programación de consultas de telemedicina con derivación a profesionales cuando es necesario, y la localización de clínicas o farmacias cercanas con información de horarios, contactos y opiniones de usuarios.
Fuente: con información de Infobip
