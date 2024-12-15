Renacer de las cenizas: la catedral de Notre Dame reabrió sus puertas
Ante miles de invitados y tras cinco años de intenso trabajo, el templo quedó reinaugurado tras el devastador incendio.
Ante miles de invitados y tras cinco años de intenso trabajo, el templo quedó reinaugurado tras el devastador incendio.
Así lo aseguró el vocero de la catedral gótica parisina, André Finot. Las intensas llamas -que derrumbaron la torre "aguja"- aún no han podido ser controladas por los bomberos. Se cree que el siniestro se originó en los trabajos de refacción del templo.
Las llamas afectaron el techo y a la torre conocida como "la aguja", que se derrumbó. Los bomberos están intentando acceder para apagar el incendio, sin que aún se tengan más datos de daños y heridos.