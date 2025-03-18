Tasas municipales "abusivas": el campo apuntó a varias ciudades bonaerenses, entre ellas Mar del Plata
"Urge establecer límites", indicaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
"Urge establecer límites", indicaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
Exigen tareas de mantenimiento en banquinas, rutas y caminos vecinales. Todo el territorio de La Pampa permanece en alerta roja por riesgo extremo debido a las altas temperaturas.
Mediante el decreto 230/2020 el Gobierno oficializó el aumento del derecho de exportación para la soja y sus subproductos. Aníbal Domínguez, presidente Sociedad Rural Mar Chiquita, manifestó que "esto nos va a afectar a todos. No hay pueblo del interior que no esté directamente ligado al campo y viv