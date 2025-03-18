Aumento de retenciones al campo: "En nuestro país, el Estado es la única empresa creciente"

Mediante el decreto 230/2020 el Gobierno oficializó el aumento del derecho de exportación para la soja y sus subproductos. Aníbal Domínguez, presidente Sociedad Rural Mar Chiquita, manifestó que "esto nos va a afectar a todos. No hay pueblo del interior que no esté directamente ligado al campo y viv