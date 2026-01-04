La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reclamó asistencia urgente para los productores damnificados por los incendios registrados en campos de la provincia de Buenos Aires y, especialmente, en La Pampa. La entidad expresó su solidaridad con los afectados y advirtió sobre la gravedad de la situación.

Ads

Según Carbap, las condiciones climáticas adversas y los fuertes vientos, “sumado a la falta de preparación previa ante estos eventos recurrentes, impidió neutralizar rápidamente los focos de incendios” que se registraron en localidades bonaerenses como Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Copetonas, Oriente y Valle Hermoso, así como en amplias zonas del oeste y sur pampeano. Todo el territorio de La Pampa permanece en alerta roja por riesgo extremo debido a las altas temperaturas, la presencia de material combustible seco y la posibilidad de tormentas eléctricas.

La entidad señaló que “esta situación no es nueva” y recordó que desde hace años reclama un trabajo coordinado previo al inicio de la temporada de incendios, con medidas preventivas que permitan reducir daños y evitar pérdidas fatales.

Ads

Puede interesarte

En su comunicado, Carbap sostuvo que tanto Vialidad Nacional como Provincial deberían realizar tareas de mantenimiento en banquinas, rutas y caminos vecinales, muchos de ellos “intransitables” y sin relación con las tasas que se cobran a los productores. También remarcó la necesidad de contar con camiones cisterna, motoniveladoras y maquinaria adecuada para controlar el fuego con rapidez, además de aviones hidrantes.

La organización recordó que, una vez extinguidos los incendios, comienza el proceso de recuperación. En 2017, cuando se quemaron más de 300 mil hectáreas, Carbap debió articular junto al Ejército Argentino el envío de forraje para sostener al ganado sobreviviente. En la actualidad, con casi 100 mil hectáreas afectadas en La Pampa, la entidad considera indispensable la implementación de líneas de crédito diferenciales para recomponer alambrados, corrales, mangas y demás instalaciones necesarias para retomar la actividad productiva.

Ads

Fuente: con información de DIB