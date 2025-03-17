BNA creditos

Banco Nación anunció nuevas medidas de apoyo para Bahía Blanca
Destacaron nuevas líneas de crédito especiales, financiación sin interés y beneficios en compras con tarjetas. Es para los afectados por las recientes inundaciones en la región.
Destacaron nuevas líneas de crédito especiales, financiación sin interés y beneficios en compras con tarjetas. Es para los afectados por las recientes inundaciones en la región.
Ofrece condiciones inéditas para el contexto actual, con montos de hasta $100 millones y plazos de financiación de hasta 72 meses.
Se desarrollará sábado y domingo, de 18:00 a 00:00, en la Plaza de Miramar, con entrada libre y gratuita. Incluirá actividades recreativas, espectáculos, opciones gastronómicas y beneficios.
Declaró Daniel Tillard, presidente Banco Nación, y aseguró que la decisión de Mar del Plata tiene un "valor extraordinario".
La presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, comentó los beneficios impositivos para los que elijan esta modalidad para acceder a la vivienda propia. Para Montenegro, significa "más trabajo para quienes viven en nuestra región".
Será este sábado y domingo, desde las 18 hasta la medianoche, en la avenida Costanera entre las calles 34 y 35.