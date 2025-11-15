El Banco de la Nación Argentina presentó una nueva línea de créditos denominada +Autos, destinada a la adquisición de vehículos 0 km o usados de hasta diez años de antigüedad. La propuesta ofrece condiciones inéditas para el contexto actual, con montos de hasta $100 millones y plazos de financiación de hasta 72 meses.

El programa apunta a simplificar el acceso al crédito automotor mediante un sistema 100% digital, que permite gestionar el trámite directamente desde la concesionaria adherida y validar la operación desde el celular, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

El préstamo se inicia en la concesionaria, donde el comprador presenta su DNI. El vendedor ingresa los datos al sistema del Banco Nación, y el solicitante recibe un correo con un enlace para validar su identidad mediante biometría facial en la app BNA+. Una vez aceptados los términos, se confirma la aprobación del crédito.

Este mecanismo permite agilizar la compra del vehículo, eliminando el uso de papeles y firmas presenciales, y reduciendo significativamente los tiempos de gestión. Las condiciones del crédito son: monto máximo hasta $100 millones; plazo de hasta 72 meses; financiación hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido; no cubre patentamiento ni seguro; tasa nominal anual 50%; tasa efectiva anual 63,21%; costo financiero total estimado en 80,44%; modalidad “a sola firma”, sin garantía prendaria ni pagaré.

Pueden acceder al crédito personas mayores de 18 años, incluyendo jubilados y pensionados, siempre que cumplan con los requisitos crediticios. No es necesario ser cliente del banco: quienes no lo sean pueden registrarse en la app BNA+, abrir una cuenta y realizar el trámite.

El crédito está destinado exclusivamente a personas físicas y no aplica para empresas o sociedades. El Banco Nación recomienda verificar previamente en la concesionaria si el vehículo está incluido en el programa.

El lanzamiento de +Autos se da en un contexto de estabilidad cambiaria y tasas controladas, lo que habilita condiciones favorables para pensar en créditos a largo plazo. Frente a los planes de ahorro o el financiamiento privado, esta propuesta ofrece tasas más competitivas y un proceso más ágil.

La posibilidad de financiar vehículos usados amplía el acceso a opciones más económicas, convirtiendo al programa en una alternativa concreta para familias, trabajadores independientes y jóvenes profesionales que buscan adquirir su primer vehículo.

Fuente: con información de Noticias Argentinas