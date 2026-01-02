El festival itinerante del Banco Nación, BNA Fest, llegará este fin de semana a Miramar y se desarrollará el sábado y domingo, de 18:00 a 00:00, en la Plaza de Miramar (calle 26 entre 21 y 23), con entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá actividades recreativas, espectáculos artísticos, opciones gastronómicas y beneficios exclusivos para vecinos y turistas.

Tras su paso por Rosario y Villa Carlos Paz, el festival continúa su recorrido por distintas ciudades del país, ofreciendo alternativas para toda la familia y una fuerte apuesta al impulso de las economías locales. En esta edición, quienes asistan podrán acceder a descuentos del 25% en gastronomía y productos regionales mediante las tarjetas del Banco Nación y la aplicación MODO BNA+, además de la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés.

La iniciativa contempla también una feria de emprendedores y productores locales, food trucks, actividades infantiles y la presencia de personal del Banco Nación para brindar atención personalizada y asesoramiento a quienes se acerquen con consultas o solicitudes.

En sus últimas ediciones, el BNA Fest registró un impacto positivo en Rosario y Villa Carlos Paz, donde se otorgaron 170 nuevas tarjetas, se concretaron más de 1000 transacciones por un monto superior a los $22 millones, con un ticket promedio de $17.500 y la participación de 60 comercios operativos. Estos resultados consolidan al festival como una herramienta para dinamizar la microeconomía local y fortalecer el entramado productivo regional.

A través de su recorrido por distintas localidades del país, el festival reafirma el carácter federal del Banco Nación, promoviendo el consumo local, el acompañamiento a emprendedores y el fortalecimiento de las economías regionales.

