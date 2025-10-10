Campaña oftalmológica: el Municipio ya entregó casi 200 lentes a niños
En el marco de la iniciativa "Ver para ser libres" en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, también realizaron 211 controles oftalmológicos.
En el marco de la iniciativa "Ver para ser libres" en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, también realizaron 211 controles oftalmológicos.
Además, mediante este iniciativa en conjunto del Municipio y el Ministerio de Capital Humano, realizaron más de 750 controles oftalmológicos. En la jornada de cierre también estuvo el intendente Montenegro.
Es en el marco de la presencia del Tren de Capital Humano en la Estación Ferroautomotora. Realiza atención médica y trámites gratuitos para los vecinos.