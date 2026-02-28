El Tren de Capital Humano 9 de julio atendió a unas 400 personas y entregó anteojos a más de 270 niños durante su funcionamiento en la Estación Ferroautomotora, donde permanecerá hasta el 13 de marzo.

En ese marco, el Agustín Neme acompañó al subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano de la Nación, Mariano Uset, durante la visita al Andén 2, donde se desarrollan los controles de salud para los vecinos.

“Esta semana, más de 270 chicos recibieron sus anteojos en el marco de la campaña Ver para ser libres. También se atendieron más de 400 personas”, expresó Neme al destacar el alcance del operativo.

El dispositivo cuenta con 11 vagones equipados para brindar atención clínica, pediatría, odontología, nutrición y ginecología, entre otras especialidades. Además, se realizan controles oftalmológicos y entrega gratuita de anteojos para niños a través de la campaña Ver para ser libres.

En paralelo, se desarrollan trámites de ANSES, renovación de DNI, acceso a servicios sociales y asesoramiento en áreas de discapacidad, niñez, género y personas mayores.

