Campaña oftalmológica: el Municipio ya entregó casi 200 lentes a niños
En el marco de la iniciativa "Ver para ser libres" en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, también realizaron 211 controles oftalmológicos.
Comenzó la campaña oftalmológica “Ver para ser libres”, coordinada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano y el Municipio de General Pueyrredon. Ya se realizaron 211 controles y entregaron 198 anteojos sin costo para las familias beneficiarias.
Esta propuesta, destinada a chicos de entre 6 a 13 años, ya visitó el CDI La Herradura, el CIC Malvinas y el Polideportivo Las Heras. La actividad se extenderá hasta el 17 de octubre y la semana próxima el dispositivo estará en diferentes puntos de la ciudad en el horario de 08:00 a 13:00.
El lunes se realizarán los controles en el Distrito Descentralizado Puerto, ubicado en Ayolas 3670, el miércoles las actividades se trasladarán a la Delegación Batán, de Arturo Illia esquina Emilio Larraya, el jueves estará en el CAPS Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100, y el viernes la cita será en el Polideportivo Libertad, de Ituzaingó 8350.
“Una gran cantidad de vecinos de la ciudad se acercaron a los dispositivos. Las jornadas son un éxito”, expresó la secretaria de Desarrollo Social de la comuna, Vilma Baragiola, y agregó: “También destacamos la participación de seis escuelas. La semana que viene recibiremos a una mayor cantidad de niños y familias en el dispositivo que desplegamos en la ciudad”.
Además de los chequeos de agudeza visual que realiza el Ministerio de Nación, el Municipio también suma a este dispositivo el servicio de vacunación de calendario y testeo de VIH, además de información y asesoramiento por medio de agentes de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, así como la posibilidad de realizar trámites como la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros.
La detección de dificultades visuales a temprana edad permite promover un desarrollo integral para los chicos, ya que la posibilidad de corregirlas y/o compensarlas a tiempo les permitirá explorar su entorno, aprender y desarrollar sus habilidades sociales y emocionales.
Los problemas visuales no diagnosticados a tiempo son una de las principales causas de deserción escolar, así como también afectan la autoestima, generando sensaciones de frustración y aislamiento.
