Comenzó la campaña oftalmológica “Ver para ser libres”, coordinada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano y el Municipio de General Pueyrredon. Ya se realizaron 211 controles y entregaron 198 anteojos sin costo para las familias beneficiarias.

Ads

Esta propuesta, destinada a chicos de entre 6 a 13 años, ya visitó el CDI La Herradura, el CIC Malvinas y el Polideportivo Las Heras. La actividad se extenderá hasta el 17 de octubre y la semana próxima el dispositivo estará en diferentes puntos de la ciudad en el horario de 08:00 a 13:00.

El lunes se realizarán los controles en el Distrito Descentralizado Puerto, ubicado en Ayolas 3670, el miércoles las actividades se trasladarán a la Delegación Batán, de Arturo Illia esquina Emilio Larraya, el jueves estará en el CAPS Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100, y el viernes la cita será en el Polideportivo Libertad, de Ituzaingó 8350.

Ads

Puede interesarte

“Una gran cantidad de vecinos de la ciudad se acercaron a los dispositivos. Las jornadas son un éxito”, expresó la secretaria de Desarrollo Social de la comuna, Vilma Baragiola, y agregó: “También destacamos la participación de seis escuelas. La semana que viene recibiremos a una mayor cantidad de niños y familias en el dispositivo que desplegamos en la ciudad”.

Además de los chequeos de agudeza visual que realiza el Ministerio de Nación, el Municipio también suma a este dispositivo el servicio de vacunación de calendario y testeo de VIH, además de información y asesoramiento por medio de agentes de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, así como la posibilidad de realizar trámites como la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros.

Ads

La detección de dificultades visuales a temprana edad permite promover un desarrollo integral para los chicos, ya que la posibilidad de corregirlas y/o compensarlas a tiempo les permitirá explorar su entorno, aprender y desarrollar sus habilidades sociales y emocionales.

Puede interesarte

Los problemas visuales no diagnosticados a tiempo son una de las principales causas de deserción escolar, así como también afectan la autoestima, generando sensaciones de frustración y aislamiento.