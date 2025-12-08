Este jueves 11 a las 18:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) se hará el estreno del documental Retazos de historia obrera, un proyecto liderado por el investigador del instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET-UNMDP) Gustavo Contreras, e integrado por especialistas del mismo instituto, así como artistas y profesionales de diferentes áreas. La proyección se hará con entrada gratuita.

El film combina historia, música y cine. Un historiador y un director de cine se proponen realizar los videoclips de un disco de seis temas producido por Palo Pandolfo. El álbum, presentado por Lalo Mir, responde a un proyecto integral que invita a pensar y sentir trazos de la historia obrera de la Argentina entre fines del Siglo XIX y mediados del Siglo XX. Con este fin, cada canción recurre a un género musical particular para interpretar eventos, procesos, figuras y sujetos colectivos.

Contreras señaló que el proyecto inició a partir de un disco de seis canciones producido por Palo Pandolfo, álbum que en agosto de este año fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su valor cultural. La iniciativa se enmarca en una propuesta de divulgación histórica que articula formatos y contenidos múltiples, promovida por el colectivo Historia Obrera.

El audiovisual, que tiene una duración de 53 minutos, fue dirigido por Nicolás Galvagno, con guión de Martín Mauregui y Gustavo Contreras, contó con la producción general de Nicolás Martínez Zemborain y Gustavo Contreras, mientras que a producción ejecutiva estuvo a cargo de Oriana Castro y el montaje de Emiliano Serra.

El rodaje fue realizado íntegramente en Mar del Plata y contó con la participación de cerca de 300 personas, entre investigadores, artistas, productores audiovisuales y trabajadores. Además, la docuficción cuenta con la participación especial de Lalo Mir y el músico Franco Luciani. “Las locaciones remiten a lugares emblemáticos de Mar del Plata como la Central Eléctrica 9 de Julio, la Vinoteca Perrier, el Argentino Bar, la sede del Sindicato Luz y Fuerza, la Plaza Italia y la estación ferroviaria de Camet”, añadió Contreras.

La película contó con el apoyo de CONICET, la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Fundación Innovat, el Programa Impactar del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET Mar del Plata, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, el Centro de Cultura Obrera, el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro y la Asociación del Personal Universitario.