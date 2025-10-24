Un hombre de 30 años fue detenido hoy en Estación Chapadmalal durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación por los robos de un auto y una moto registrados en los últimos días, el viernes y lunes pasados.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle 1, entre 22 y 24, por personal del Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Comisaría Octava, en colaboración con la Subcomisaría Acantilados y el grupo de irrupción GAD. Secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el sospechoso y se concretó la detención del imputado.

El primer hecho ocurrió el 17 de octubre, cuando una mujer de 40 años denunció el robo de su moto, sustraída del garaje de su domicilio ubicado en avenida F y calle 1.

Tres días después, el 20 de octubre, un hombre de 65 años denunció el robo de su camioneta Amarok, la cual había dejado estacionada en la zona de Julián Ríos entre 42 y 44 mientras ingresaba a una obra en construcción. El rodado fue hallado dos días más tarde en estado de abandono.

Con las pruebas reunidas y la intervención de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODCPA), a cargo de la fiscal Irigoyen, se dispuso el allanamiento en el inmueble del acusado, donde finalmente se concretó la aprehensión.

El detenido, que cuenta con antecedentes por robo agravado, robo por efracción y encubrimiento, quedó a disposición de la fiscalía de intervención, con la remisión de las actuaciones al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Frende.