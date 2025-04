Erica Fontana es, a partir de su trabajo en el noticiero de Telefé, una de las caras más conocidas del periodismo televisivo argentino. Pero desde el pasado 5 de abril tuvo la chance de volver a un medio que es, según dice, “su gran amor”, la radio. Los sábados de 10:00 a 13:00 conduce Sólo un momento, en simultáneo para Radio Mitre Mar del Plata y Radio Mitre Rosario, y este fin de semana vino precisamente a la ciudad para conducir el programa desde la ciudad.

En Sólo un momento, Fontana está acompañada de un gran equipo: Verónica Dalto en economía, Santiago Riva Roy en espectáculos, Javier Lanza en deportes y Martín Melo en agro, más la locución de Santiago Uriarte y la producción de Santiago González. “Fue una sorpresa hermosa -contó sobre su regreso a la radio- La propuesta llegó de la mano de Marcelo González, junto con un equipo fantástico. Hace mucho que no hacía radio porque me había enfocado en la tele, sobre todo por proyectos personales y la crianza de mis hijos”, contó.

En diálogo con El Marplatense, la periodista destacó que cuando nació su primer hijo frenó un poco y dejó la radio, porque “ser una madre presente demandaba mucho tiempo”. Pero ahora que los chicos crecieron “puedo darme el lujo de volver. Y que sea en ciudades tan hermosas como Mar del Plata y Rosario es una alegría doble”. Precisamente la conductora de Sólo un momento es oriunda de Reconquista, al norte de Santa Fe, y rosarina por adopción.

En cuanto a Mar del Plata es una ciudad a la que hacía “varios años que no venía”, así que su llegada para hacer el programa estuvo acompañada de una serie de actividades: visitó el Teatro Tronador BNA, donde se maravilló con las instalaciones y con la actividad del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y presenció una función de Cyrano, la notable puesta protagonizada por Gabriel Goity, a la que calificó como “fantástica, no sólo la obra sino también el trabajo de los actores”.

Y aprovechando que además de periodista Fontana ha desarrollado un actividad como DJ, no se podía menos que, teniendo en cuenta la relación de la ciudad con las fiestas electrónicas, aconsejar su regreso en la ciudad en ese rol: “¡Me encanta la música! Tuve una etapa hermosa como DJ, junto a mi socio y amigo Estanislao Paz, haciendo presentaciones, sobre todo con música electrónica deep house. Pero amo toda la música: puedo estar en un festival de folklore, como cuando conduje el homenaje a Landriscina en Reconquista, o saltar cinco horas en una fiesta electrónica con la música de David Guetta. Ahora, por un tiempo, lo dejé para mi casa. Los viernes a la noche, con mi marido y mis dos hijos, armamos rondas de música y bailamos”.

-¿A la hora de hacer el programa con qué realidades te encontraste tanto en Mar del Plata como en Rosario?

La realidad es intensa, como en todo el país, y compleja desde hace muchos años. Como periodistas, analizamos el día a día, pero también miramos hacia atrás para entender de dónde venimos. En mi caso, siendo del norte de Santa Fe, pienso en lo que pasó con Vicentín, una cerealera que afectó miles de empleos directos e indirectos, y cómo eso repercute en el puerto cerealero de Rosario. En Mar del Plata, ahora hay un conflicto pesquero, y el turismo también se ve afectado porque la gente tiene menos recursos y debe elegir cómo gastar. La realidad económica regional es complicada, y Mar del Plata no escapa a eso.

-Hablando de Rosario, con el tema de la inseguridad y el narcotráfico, ¿cómo se encuentra actualmente la ciudad?

Rosario está un poco mejor, lo que significa que bajó el índice de delitos, según los números oficiales. No es algo que analice yo personalmente, pero confío en esas estadísticas. Comparado con el marzo pasado, cuando hubo hechos terribles como el asesinato de un colectivero, un taxista y un joven en una estación de servicio, hoy hay mejoras. Pero esto también se logró con una ayuda importante del Gobierno nacional. El narcotráfico es un delito federal que mueve mucho dinero, y ningún lugar puede enfrentarlo solo. Además, hay una cuestión social profunda: para algunos, trabajar en la ilegalidad parece un ingreso más rápido que un empleo formal. Es un tema complejo, pero creo que Rosario está en camino a estar mucho mejor. Es una ciudad hermosa, con gente generosa que me recibió con un abrazo cuando llegué como estudiante a los 17 años y también en lo profesional. Merece estar bien.

-Hablaste de confiar… ¿Cómo ves hoy la confianza de la gente en el periodismo, que también ha sido cuestionado?

Está bien que el periodismo esté bajo la lupa, como todo. La gente tiene que rascar un poco más, ver a quién escucha, qué cree, qué siente. Estos días, por ejemplo, hay un caso mediático entre una persona famosa y alguien que conduce programas de TV, con denuncias que, hasta ahora, no tienen pruebas concretas. Ojalá la Justicia investigue, pero no está bien hablar sin fundamento. Los medios no te dan el poder de hacer lo que quieras. Como sociedad, tenemos el deber de cuestionar ciertas acciones y a ciertas personas. Y no sólo en estos casos, también en operaciones políticas o de prensa. La gente tiene derecho a saber quiénes somos los periodistas, de dónde venimos, cómo vivimos. Así como nosotros cuestionamos a los funcionarios públicos, está bien que nos cuestionen a nosotros. Todos debemos ser transparentes. Como consumidora de periodismo, también miro, escucho y saco mis conclusiones.