Érica Fontana vuelve a la radio de la mano de Mitre Mar del Plata
Conducirá "Sólo un momento", un programa que también se emitirá en simultáneo desde la señal de Mitre Rosario, todos los sábados de 10 a 13.
Conducirá "Sólo un momento", un programa que también se emitirá en simultáneo desde la señal de Mitre Rosario, todos los sábados de 10 a 13.
La periodista conduce por Mitre Mar del Plata el programa “Sólo un momento”. En una visita a la ciudad, habló sobre periodismo y sobre su romance con la radio: “Mi gran amor”.
Con una mezcla de ilusión y nostalgia, estrena "Sólo un momento", una propuesta pensada para reencontrarse con los oyentes, compartir música, charlas y compañía durante la mañana del sábado.