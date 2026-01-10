Cuando se habla de “ir de camping” sin dudas que El Griego aparece como la primera opción en el marplatense, pero también en el turista que visita la ciudad. Con varias generaciones dedicadas al negocio del esparcimiento y el ocio, Carlos “Cali” Pilaftsidis tiene las herramientas para analizar la dinámica de Mar del Plata en estos tiempos complejos. “La gente ama Mar del Plata, por eso se da la necesidad de atenderlos bien y seguir abriendo la ciudad con todas sus alternativas”, consideró en diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre MDP.

Al hablar de sus primeros años, el empresario señaló que su infancia estuvo marcada por la presencia constante del trabajo familiar, aunque la calificó como “una infancia espectacular”, vinculada especialmente a los veranos. Cuando terminaba el colegio en diciembre se iba directamente a la zona de El Griego, donde la familia tenía una casa, y que se quedaban “todo diciembre, enero, febrero, hasta que empezaban las clases”.

Pilaftsidis recordó que su abuelo, cuando llegó a la zona en 1960, se encontró con un territorio prácticamente vacío. Y que si bien empezaron con un supermercado, con el tiempo observaron el movimiento turístico y descubrieron que los camping “rebalsaban de gente”. A partir de esa experiencia, relató que su padre y su abuelo detectaron la oportunidad de adquirir tierras en una zona que todavía no tenía desarrollo.

Sobre el desarrollo actual de la zona, reconoció que todavía presenta características de crecimiento incompleto, pero sostuvo que en los últimos años tuvo un avance significativo. “Creo que es la zona de Mar del Plata que más creció en los últimos diez años”, afirmó y valoró que exista la idea de ampliar y ensanchar la ruta, lo que es “sumamente necesario”. En ese sentido destacó el funcionamiento de la colectora, al afirmar que “liberó muchísimo porque no tenés que entrar a la ciudad”.

Actualmente Carlos Pilaftsidis administra El Griego, Aquópolis y Aerópolis, pero la familia se ha diversificado y otros integrantes tienen a su cargo la producción de kiwi, distintas unidades vinculadas a balnearios en diversos puntos de la ciudad. Son cuatro hermanos y están distribuidos en distintos lugares, por lo que se reúnen “cada tanto para acomodar algunas cosas”.

Por los emprendimientos que administra, sin dudas que es un buen termómetro para analizar la realidad de la ciudad en términos de turismo. En ese sentido consideró que “las elecciones fueron un freno de mano” y, una vez superada esa instancia, la gente comenzó a reservar, aunque “muy sobre la marcha”. Según describió, hoy los turistas “miran el clima y cuidan la plata”, motivo por el cual el sector trabaja con bancos para ofrecer financiación. Y si bien aseguró que público va a haber, señaló que Mar del Plata compite “contra localidades y provincias con presupuesto de provincias”.

El empresario destacó que el Fondo de Promoción Turística “fue clave desde 2020” y evaluó los últimos años al señalar que “el 22 y 23 fueron muy buenos” mientras que “el 24 fue un 7 puntos”. Para este verano, estimó que, “si el clima acompaña, va a ser una temporada de 7 u 8 puntos”. Y afirmó que “la gente ama Mar del Plata”, por lo que subrayó la necesidad de “atenderlos bien y seguir abriendo la ciudad con todas sus alternativas”, para que finalmente sea “una temporada aceptable”.

Al referirse a la idea de que muchos empresarios se apoyan en la inercia histórica de la ciudad, sostuvo que cada proyecto es el resultado de un proceso largo: “Uno va cosechando lo que fue sembrando durante muchos años”. En su caso, explicó que buscan “cuidar el apellido” y que todos sus emprendimientos tienen “un hilo conductor: el cliente”.

Aunque aclaró que no se trata de “una frase hecha”, sino de una convicción real: “Para nosotros el cliente es lo más importante”. En esa línea, señaló que ese mensaje se transmite tanto a los hijos como a los empleados, a quienes definió como “los que nos pagan los sueldos y nos permiten seguir invirtiendo”.

Sobre las inversiones que maneja, detalló por ejemplo en Acuópolis están trayendo “casi 50 contenedores de toboganes de Canadá y México”, lo que implica “mucha inversión”. Contó que lograron acceder a “un crédito internacional” y que cuentan con “un master plan de obras de tres años”, dentro del cual este año se estrenan “tres atracciones nuevas”.

Ante la pregunta sobre cómo se planifica en un país inestable, describió un trabajo constante de gestión y vínculo: “Es viajar, ir a ferias, contactarte, mostrar lo que querés hacer, que te entiendan y confíen en vos”. Aseguró que se trata de “una relación larga” y recordó que, en su caso, ya lleva “casi 15 años invirtiendo en Acuópolis”. En el día a día, confesó que “uno se levanta y lo primero que hace es mirar el clima”, al que definió como “un socio muy importante”. Cuando acompaña, dijo, “trabajamos muy bien”.

Profundizando en la cuestión climática, sostuvo que “totalmente” es un factor clave en Mar del Plata y recordó que el tema se planteó “hace muchos años”. Indicó que forma parte del comité y del directorio del EMTUR y que allí se habló de la necesidad de contar con estaciones meteorológicas cerca de la ciudad. Mencionó que “hay una, creo, al lado de Obras Sanitarias, pero no sé si funciona”, y remarcó que es “sumamente importante” porque “el turismo toma decisiones minuto a minuto según el pronóstico”, que “muchas veces es erróneo, sin mala intención”. Para Pilaftsidis, Mar del Plata “necesita un servicio meteorológico específico”.

En relación con la conectividad, detalló que “el 80 y pico por ciento de la gente viene en auto”, mientras que “un 13 ó 14” lo hace en micro y “solo un 1 o 2 por ciento en avión”. Añadió que “el 80 por ciento del público es Capital y Gran Buenos Aires” y puso como ejemplo positivo a Tucumán en materia de vuelos y se preguntó: “¿Por qué no podría haber riojanos, salteños, catamarqueños?”. Además, señaló que existen estudios que muestran que Bolivia y Paraguay “son mercados con buen nivel adquisitivo que quieren venir”, aunque reconoció que “la conectividad es compleja”.

Finalmente, al referirse al turismo estudiantil, afirmó que “se mejoró muchísimo” y destacó que “de octubre a noviembre tenemos muchos egresados que antes de la pandemia no venían a Mar del Plata”.