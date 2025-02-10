Atacó al encargado de un camping con un hacha de plástico
El hombre oriundo de Esteban Echeverría no quiso abonar la tarifa.
El hombre oriundo de Esteban Echeverría no quiso abonar la tarifa.
Los letrados de los imputados por abuso sexual, Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba, tendrán cinco días para pedirle al fiscal general que permita la incorporación de pruebas.
Después de la medida concedida por el Juez de Garantías Saúl Errandonea y tras un faltante de pulseras electrónicas, Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba, acusados de abuso sexual con acceso carnal, fueron trasladados a sus domicilios para cumplir desde allí con la prisión preventiva.
La medida la concedió en las últimas horas la Justicia de Garantías, tras el pedido elevado por los letrados Martín Bernat y Mauricio Varela.
La Cámara de Apelaciones resolvió quitar el beneficio extraordinario, que había sido otorgado hace un mes pero no había sido efectivizado.
Lo sostuvo a El Marplatense el abogado Martín Bernat, quien defiende a uno de los guardavidas imputados por la muerte del menor de 12 años que ocurrió en la pileta del camping que pertenece al Sindicato de Empleados de Comercio.
Lo reconoció el fiscal Rodolfo Moure, quien anticipó que tiene previsto ordenar nuevas pericias y testimoniales para esclarecer el deceso del menor de 12 años que tuvo lugar en la pileta del predio que corresponde al Sindicato de Empleados de Comercio.
Si bien seguirán imputados por homicidio culposo, la justicia de garantías habilitó su excarcelación. Están investigados por el fallecimiento de un nene de 12 años en el camping del Sindicato de empleados de comercio.
Rodolfo Moure, el agente de Delitos Culposos que está al frente de la investigación de la tragedia ocurrida en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio, ratificó que "preliminarmente" se sostiene esta hipótesis. En las próximas horas, declararán los tres imputados.
Todos habían dicho que bebieron y fumaron marihuana. Creen que las pericias se hicieron demasiado tarde y dudan de su resultado. En la víctima tampoco se registró ninguna sustancia.
La fiscal Florencia Salas le pedirá este miércoles al juez de Garantías que extienda la estadía de los acusados en la Unidad N° 44 de Batán hasta tanto se conozcan los resultados de los cotejos de ADN.
La fiscal Florencia Salas pidió que los jóvenes sean excarcelados a la espera de los resultados de ADN, luego de la que adolescente de 14 años que denunció haber sido abusada en Miramar no reconoció sus rostros en la rueda de reconocimiento fotográfico.