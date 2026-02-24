La Municipalidad realizó un operativo conjunto en el sector de Parque Camet para desarticular actividades clandestinas y recuperar el espacio público, entre ellas la instalación de un camping ilegal.

Ads

A partir de denuncias vecinales por ocupaciones irregulares y situaciones de riesgo, el procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Seguridad, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal, con la participación de la Subsecretaría de Inspección General y personal policial de la Comisaría 15ª.

Durante la intervención se constató la presencia de numerosos vehículos, entre ellos casillas rodantes, que ocupaban de manera indebida el espacio público. En ese marco, se les informó a los responsables la normativa vigente y la obligación de retirarse para preservar el uso común del parque.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, personal de Inspección General detectó actividades prohibidas como alquiler de fogatas, acampe y pernocte en un predio clandestino ubicado en inmediaciones del parque. Tras las constataciones correspondientes, se procedió a la clausura del lugar, al desalojo de las personas presentes y a la desarticulación de un camping clandestino instalado a pocos metros.

En el mismo operativo se verificó el funcionamiento de un estacionamiento sin habilitación municipal, donde además se detectaron múltiples incumplimientos en materia de seguridad, como la falta de elementos contra incendios, disyuntor diferencial en el tablero eléctrico, topes de seguridad y sistema sonoro para el ingreso y egreso de vehículos. Ante estas irregularidades, el establecimiento fue clausurado y se dispuso el desalojo de los vehículos.

Ads

Durante la inspección también se constató que uno de los vehículos transportaba 51 latas de pintura de 10 litros cada una destinadas a la venta, sin la habilitación correspondiente para su traslado, por lo que se labraron las actuaciones de rigor y se ordenó el secuestro de la mercadería.