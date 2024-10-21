Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12 logró hallar la camioneta utilizada en un caso de homicidio y lesiones graves que dejó un saldo de dos víctimas.

Ads

El hecho ocurrió en Wilde al 2800, entre Castelli y Garay, cuando en una discusión, un hombre sacó un arma y efectuó detonaciones para luego darse a la fuga en el vehículo.

Ariel Roldán de 34 años falleció en el momento por una herida en el cráneo, mientras que su hermano Diego recibió varios impactos en el abdomen que lo dejaron en estado de gravedad.

Ads

Tras una larga investigación, en la calle Canadá entre Alvarado y Avellaneda, se encontró la camioneta marca Chevrolet C10, blanca, con caja térmica, sin impedimento legal en un baldío. El Dr. Berlingeri Fernando dispuso secuestro del rodado.

Puede interesarte

Ads