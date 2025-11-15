Aldosivi consiguió mantenerse en la Primera División tras vencer por 4 a 2 a San Martín en el estadio José María Minella, en un partido que tuvo todos los condimentos de una final.

San Martín abrió el marcador y el Tiburón quedaba fuera de la categoría. Sin embargo, en apenas dos minutos, Moya y Rami dieron vuelta el resultado y encendieron la esperanza.

El conjunto visitante logró empatar, pero Giani respondió de inmediato con el gol que garantizó la salvación. Ya en el cierre, Preciado selló de penal el resultado definitivo y desató la euforia en las tribunas.

De esta forma, Aldosivi mantiene la categoría y los sanjuaninos junto con Godoy Cruz disputarán el próximo Torneo de la Primera Nacional.

