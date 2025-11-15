En un partido épico, Aldosivi ganó 4 a 2 y se queda en Primera
En un Minella colmado y con un juego cambiante en cuanto al resultado, Moya, Rami, Giani y Preciado fueron los héroes del Tiburón.
En un Minella colmado y con un juego cambiante en cuanto al resultado, Moya, Rami, Giani y Preciado fueron los héroes del Tiburón.
El “Tiburón” ya tiene lista de convocados para jugar este domingo desde las 13 contra el “Globo” en el Estadio “José María Minella” Leandro Somoza decidió el ingreso de Fernando Román por Ian Escobar y el colombiano Cuesta Baena por Cauteruccio.
El “Tiburón” dio la lista de jugadores convocados para enfrentar este domingo en el Minella a River por la Fecha 10 del Torneo de la Liga Profesional. Será el regreso del goleador Martín Cauteruccio y además, la primera convocatoria para Juan Manuel Cuesta Baena.
El mediocampista que viene de Estudiantes de La Plata firmó contrato con el “Tiburón” y se transformó en la segunda incorporación para el equipo de Leandro Somoza que prepara el duelo ante Rosario Central del próximo lunes.
El flamante entrenador de Aldosivi brindó esta tarde una conferencia de prensa en el predio de la institución donde habló sobre su tarea tomando a un equipo que se encuentra muy complicado con el promedio del descenso.