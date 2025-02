El director y pianista Sergio Feferovich se presentará hoy a las 21:00 en el Teatro Roxy (San Luis 1750) con su espectáculo La música de las ideas, una propuesta que aborda lo musical desde la perspectiva de lo que le pasa interiormente a las personas porque, como asegura, “en el desarrollo emocional está comprobado que tocar y escuchar música, hace bien”.

En diálogo con El Marplatense, el músico califica su espectáculo como “un viaje” y explica que se trata de un concierto de piano con un guión, con humor, con algunas cuestiones didácticas, en el que la gente “además de pasarla bien va a llevarse algún contenido, aprender de historia, cuestiones técnicas de la música y relacionar la música con cosas que nos pasan en la vida cotidiana”.

Tras destacar que en el teatro hablará de armonías y contrapuntos, en relación a lo que nos sucede como personas, Feferovich señaló que “son elementos que todos de alguna manera podemos relacionar con lo que nos pasa. La música es un mecanismo fabuloso porque uno juega, y la gente escucha y aprende sin darse cuenta”.

-¿Cómo juega la música en el desarrollo emocional, mental y físico de la gente?

En el desarrollo emocional está comprobado que tocar música, escuchar música, hace bien. Uno puede canalizar sus emociones a través de un instrumento o cantando. Cantar se sabe que genera endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Cuando uno es parte de un evento artístico, ya sea tocando o escuchando, siente que es parte de algo en donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Por eso recomiendo cantar en coros. Aunque no afines, no seas el mejor, te hace bien, porque encontrás un lugar de pertenencia, donde tenés empatía con la gente. Y así como dicen que una alegría compartida es doble alegría y una pena compartida es media pena, también la música ayuda a eso. Si estás medio triste, escuchar una obra melancólica te ayuda a pasar esa pena. Si estás alegre, escuchás música pum para arriba y te ponés a bailar.

-¿Y cómo opera en los más chicos?

Se sabe que los chicos tienen un desarrollo cognitivo mejor, que son mejores en la ciencia, en el lenguaje. Cualquiera que va a un gimnasio sabe, te ponen esa música para motivarte, o si hacés yoga y te ponen algo más suave. Cuando era chico comprar un disco o un casete era carísimo, tenías que escuchar la radio o comprarte ese disco y escucharlos hasta gastarlo. Hoy con la tecnología tenemos acceso a tanta música que tendríamos que aprovecharlo mucho más. Como la música nos hace bien en todos los sentidos, y es prácticamente gratis escucharla, hay que tomar conciencia de eso y sacar ventaja.

-Hay mucha facilidades para escucharla, pero ¿qué pasa cuándo querés interpretarla?

Es más complejo. Como todo en la vida no es unidimensional. Hoy tenemos la ventaja de tener acceso a tanta música, pero tenemos la desventaja de que esa tecnología nos distrae un montón. Cuando era chico estudiaba muchas horas por día piano y no tenía otra cosa que hacer. Me gustaba, pero tampoco tenía algo que me distrajera. En este ida y vuelta tenés mucho acceso, pero también mucha distracción. Y es difícil hoy para un chico ponerse a tocar el piano sin distraerse con el celular. Y cuando más grande sos es más difícil. No digo que sea imposible, a cualquier edad está bueno aprender pero se sabe que cuando uno es chico hay más plasticidad en el cerebro.

-¿Se nace con ritmo o se puede adquirir?

Se puede mejorar. Hay muchos estudios que muestran que hay una predisposición al tener ciertos patrones. Ponés chicos de 2 o 3 años a aplaudir y unos aplauden con un pulso más estable que otros. Hay algo que se puede aprender. Ahora bien, ¿si yo entreno lo mismo que entrena Messi puedo jugar al futbol como Messi? No, seguramente no, porque hay algo que viene con la carga genética. Lo que sí es cierto es que si entrenás como Messi vas a jugar mucho mejor. Y la música entre otras cosas te hace bien porque no es competencia. La música uno tiene que hacerla lo mejor que pueda. Hay muchos pianistas que tocan mejor que yo, pero yo disfruto de la forma que toco el piano. Es algo que hacés que sabés que no existe la perfección. No sabemos cuál es la mejor versión de la Quinta Sinfonía de Beethoven, hay algunas increíbles, pero no sabemos cuál es la mejor. Se puede entrenar y se puede mejorar, y hay una carga de talento innato que eso no sabemos de dónde viene.

-¿Cuánto hay de verdad en que no se puede vivir de la música?

Es real. Sobre todo en nuestros países. Tengo la suerte de dedicarme a la música, hay muchos músicos que viven de ella. Pero es una disciplina que mucha gente la deja en segunda opción. Alguien enferma y le paga a un médico o a la obra social. Si vos querés estudiar música y no tenés plata, alguien te va a decir “no estudies”. Por eso es tan relativo el poder vivir de la música. Hay muchos que viven de la música, otros de la docencia. Cada vez hay mucha menos respuesta del público que paga para ver un recital. Es difícil vivir de la música, pero es apasionante.