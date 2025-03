Alvarado completó este domingo una semana muy agitada. Luego de la salida de Alexis Matteo y la llegada de Pablo Quattrocchi, el “Torito” empató 1-1 en el Minella ante Almagro en un encuentro donde mereció más pero volvió a tener el mismo problema que en los cinco partidos anteriores: la falta de efectividad.

De todas maneras, más allá de la tempranera apertura del marcador, durante gran parte de la primera parte y el complemento, tuvo el control del juego. Seguramente tendrá que seguir trabajando el nuevo DT en la profundidad para no sufrir tanto en el desarrollo y además, lograr la primera victoria.

El estreno de Quattrocchi no fue de lo mejor. Henricot empezó a jugar por abajo y el rival lo fue a presionar inmediatamente. De una recuperación, al minuto y medio, Quiroga combinó con Castro Ponce que le dejó la pelota servida en el borde del área. El 10 le pegó como venía al segundo palo y, literalmente, la metió en el ángulo para el 1-0.

Tardó unos minutos en recuperarse de ese primer golpe pero Alvarado trató de controlar el balón apresurándose a veces con pelotazos a una defensa adelantada del “Tricolor”. Los caminos estaban más claros con Facundo Russo por izquierda que le estaba ganando el duelo al lateral García. De a poco, el equipo de Quattrocchi fue alejando al rival de su propio arco, pero no podía inquietar demasiado a Almagro.

La más clara hasta ese momento fue un córner al segundo palo que cabeceó un poco incómodo el paraguayo Derlis Ortiz y estaba bien parado Emiliano González para atraparla. Luego tuvo su chance Russo con un tiro libre en el borde del área, pero el tiro, al palo del arquero, fue débil y llegó el arquero.

El local tuvo el dominio del balón después de entrar dormido y no terminó encontrando caminos claros hacia el arco en esa primera parte.

Luego del entretiempo, parecía que el partido no se había cortado. La intención seguía siendo de “Alva” que tiraba la pelota al área, pero no tenía situaciones claras de gol. Almagro ya ni siquiera para la contra tenía herramientas porque no contaba con el balón.

En medio del dominio local, llevó peligro un remate de Dornell cruzado que se fue apenas desviado ante el esfuerzo de Henricot que ya no llegaba. Si bien Ortiz peinaba todo lo que le tiraban, mientras por las bandas trataba de desbordar; Almagro parecía cómodo con ese desarrollo de partido porque no peligraba la ventaja que había obtenido.

El ritmo de partido ya no era el mismo, pero no había desequilibrio y faltaba alguien que pudiera dar un golpe de escena en un desarrollo en líneas generales, muy chato. Sin profundidad, llegó al gol con un centro lateral desde tres cuartos de cancha donde Derlis Ortiz, uno que había hecho mucho sacrificio en el partido, cabeceó a la carrera por la espalda del defensor y sorprendió a González para marcar el 1-1.

Era el momento para aprovechar porque ya la visita había sentido el golpe que significó el gol. Los de Quattrocchi volvieron a intentar con un remate de frente en el área de Enzo Martínez pero salió demasiado abierto. El sacrificio y el empuje estaban, pero sin claridad todavía, el resultado era incierto.

Entre las intenciones ofensivas de Alvarado, Joel Orlando tuvo el 2-1 y le erró por poco al arco. Del otro lado, había espacio para un Enzo Martínez que entró bien y un Almagro que estaba muy atrás. Pasaron los minutos y el “Torito” volvió a empatar, pudo convertir pero le queda aún la deuda del triunfo.