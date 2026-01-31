En el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemorará el próximo 4 de febrero, médicos y especialistas advirtieron que hasta el 40% de los casos de cáncer en Argentina podrían prevenirse mediante la adopción de hábitos saludables y la realización de controles médicos periódicos, según datos del Global Cancer Observatory y del Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el Global Cancer Observatory, en Argentina se detectan más de 130.000 casos nuevos cada año, lo que ubica al país en el quinto lugar de América Latina y en un nivel de incidencia medio-alto a nivel mundial. A pesar de estas cifras, los especialistas sostienen que cuatro de cada diez diagnósticos podrían evitarse modificando conductas cotidianas.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol. En este contexto, la prevención no solo implica adoptar hábitos saludables, sino también realizar chequeos médicos regulares. El diagnóstico en estadios iniciales permite aplicar tratamientos menos agresivos y aumenta de forma significativa las probabilidades de éxito terapéutico.

“Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple, mejor tolerado y más efectivo. No es lo mismo tratar una lesión pequeña que una enfermedad avanzada. Llegar temprano marca una diferencia muy grande en la evolución del cuadro y en las herramientas que debemos utilizar”, explicó Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

Según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) y del Ministerio de Salud de la Nación, casi la mitad de los diagnósticos en Argentina se concentran en cuatro tipos de tumores. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con más de 22.000 casos anuales, lo que representa el 32,1% del total femenino. Le siguen el cáncer de colon, con alrededor de 15.800 casos, y el de pulmón, con más de 12.000. En los hombres, el más prevalente es el cáncer de próstata, con más de 11.600 casos por año.

A pesar de su alta frecuencia, muchos de estos tumores cuentan con métodos eficaces de detección precoz. El cáncer de colon es uno de los ejemplos más claros: estudios como la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal permiten identificar pólipos y tratarlos antes de que evolucionen a cuadros graves. Según la Sociedad Argentina de Mastología, en estos casos el 90% se puede prevenir o superar.

En paralelo, el abordaje del cáncer ha cambiado de manera profunda en los últimos años. El desarrollo de tratamientos más específicos, como la inmunoterapia, permitió avanzar hacia terapias que actúan directamente sobre el tumor y afectan en menor medida a los tejidos sanos. Esto se traduce en una mayor sobrevida y en una mejor calidad de vida para los pacientes durante el tratamiento.

“Es fundamental perder el miedo al chequeo médico. La mejor herramienta sigue siendo el control a tiempo, ya que conocer los riesgos y estar atentos a las señales cambia el pronóstico por completo. Hoy más de la mitad de las personas superan la enfermedad y otras logran convivir con ella gracias a los avances científicos”, afirmó Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología de MSD Argentina.

El estilo de vida de la población argentina también tiene un peso determinante. Según el reporte de All.Can, el país presenta el porcentaje más alto de la región de casos de cáncer atribuidos a la obesidad, con un 6,8%. Además, registra una de las incidencias más elevadas vinculadas al consumo de alcohol, responsable del 3,5% de los casos. A esto se suma que cerca del 8% de los tumores se relacionan con infecciones como el virus del papiloma humano (VPH) o la hepatitis B, para las cuales existen vacunas gratuitas incluidas en el Calendario Nacional.

Las proyecciones advierten que, si no se modifican las conductas actuales, la incidencia del cáncer en Argentina podría aumentar un 50,2% hacia el año 2035, según el informe de All.Can. Frente a este escenario, los especialistas recomiendan no esperar a la aparición de síntomas para consultar, ya que en las etapas iniciales la mayoría de los tumores no generan dolor ni señales evidentes.

Martin concluyó: “Nuestro llamado es simple: informarse con fuentes confiables, mantener hábitos saludables y hacerse controles médicos regularmente para la detección temprana”.