Kimberley igualó 1-1 con Santamarina en el “José Alberto Valle” en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Federal A.

El primer impulso de la mañana nublada en Vertiz y Polonia fue para Kimberley de la mano de Ever Ullúa que presionó, cortó un pase y remató mordido por encima del ángulo derecho.

Luego de eso, se prestaron el protagonismo constantemente y los visitantes intentaron siempre por su banda derecha, es decir del lado de Hernán Sosa. El encuentro se tornó de ida y vuelta pero nuevamente Kimberley advirtió luego de una gran jugada de Iriarte que soltó un pase filtrado para Sosa que remató desviado al arco de Mazza.

(Foto: Federico Espinosa)

La lluvia logró que el partido se volviera trabado y poco jugado, pero aún así el “Dragón” se envió al ataque. A falta de 15 minutos para el cierre de la primera etapa, el equipo de Mignini envió un centro al área, Rinaldi aprovechó su altura para ganar entre los centrales y con un gran golpe de cabeza puso a su equipo en ventaja.

En el complemento, Botella cambió completamente el frente de ataque y realizó tres modificaciones, pero así tampoco logró romper la línea defensiva del equipo de Mignini.

El diluvio impidió el buen fútbol y ambos elencos acudieron a aprovechar el error del rival. El “Aurinegro” estuvo muy cerca del empate luego de un remate bajo al segundo palo de Báez, pero apareció Iriarte y salvó la pelota en la línea.

(Foto: Federico Espinosa)

Ya con el partido cerrado, Kimberley consiguió un penal con la posibilidad de ampliar la ventaja, pero Mazza le impidió el grito de gol a Schlotthauer desde los 12 pasos.

Sin embargo, el juez decidió adicionar 7 minutos y el “Dragón" no lo supo aguantar. En la última jugada el ex Aldosivi, De La Vega envió la pelota al fondo de la red e igualó el encuentro. De esta manera, el equipo de Mignini se llevo un empate con sabor a derrota pero no pierde hace 7 encuentros.

SÍNTESIS

KIMBERLEY (1): Baez; Loscalso, Rinaldi, Bacigalupe, Sosa; Zárate, Roselli, Goiburu, Ullúa; Vázquez, Iriarte.

SANTAMARINA (1): Mazza; Domínguez, Romat, Jara, Martínez; Jara, Igartúa, Beltrán, Galabert; Doñate Leiva.

GOLES: 30m PT Rinaldi (K), 52m ST De La Vega (S).

CAMBIOS: 45 m Sansoni por Galabert (S) , De La Vega por Jara(S)y Michel por Doñate (S); 57m Marín por Leiva (S) y Barberini por Beltrán (S); 59m Contrera por Roselli (K) y Vasquez por Sosa (K); 63m Schlotthauer por Goiburu (K); 79m Gómez por Rinaldi (K) y Collazo por Zárate(K).

INCIDENCIAS: 44m ST Mazza le atajó un penal a Schlottauer

ESTADIO: “José Alberto Valle”.

ÁRBITRO: Luciano Julio.