Aldosivi tuvo que sufrir como pocas veces en su historia para lograr un objetivo que parecía muy difícil. Con la piel erizada, la emoción a flor de piel y una hinchada que mientras festejaba pensando en lo imposible que parecía la situación.

Uno de los grandes responsables de una gran victoria (una más) del “Tiburón” ante un difícil San Telmo fue Elías Torres que no tuvo mucho espacio a lo largo de la temporada, pero terminó con un protagonismo exclusivo en este tramo del año.

El gran secreto estuvo en ir a presionar todo el tiempo la salida desde abajo del conjunto candombero. Así se generó el primer gol y luego el penal que malogró: “Siempre trato de presionar a los defensores, no dar ninguna pelota por perdida. Por suerte quedó un rebote ahí, el arquero a mitad de camino y la pude meter”, comentó luego del partido el delantero de inferiores. Luego le tocó errar antes del final del primer tiempo lo que sería el 2-0 con un actor particular: el viento que le movió la pelota antes de patear: “Se me vino la pelota encima, no me di cuenta de frenar en el momento. Me dijeron que por reglamento tenía que patearlo de nuevo pero no me di cuenta. Quedó en eso y pudimos ganar que era lo importante”.

Puede interesarte

Fue un año muy largo con distintos momentos para el equipo, altibajos en resultados y futbolísticos pero que hoy son parte del pasado. El final fue digno de una película, un guionista tenía destinado para el último minuto, un giro inesperado con el gol de Gabriel Tellas para Brown de Adrogué: “Estaba sentado sufriendo en el banco, hizo el gol Colazo y me avisaron del gol de Brown. Fue una locura porque se dio todo en el mismo momento, había que sufrir pero valió la pena”.

Ahora tendrán que jugar seguramente el próximo domingo en el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba ante San Martín de Tucumán que ha sido el mejor equipo en números de la temporada, pero en un partido mano a mano, todo puede suceder: “La final es un partido a muerte y ahí gana el que haga las cosas mejor, por los detalles. Ha sido un año sufrido pero lindo, el año pasado fue para el olvido y hoy me toca vivir esto que es increíble. Es una emoción muy grande, pasé de no jugar la temporada pasada a meter el gol en una final, fue increíble”, concluyó.