Un nuevo episodio de imprudencia vial generó indignación en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre fue filmado mientras conducía distraído jugando con su celular a un popular videojuego. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y trasladaba a una menor en el asiento trasero, aparentemente sin sujeción. Un motociclista lo increpó con la frase: “Vas con tu hija y estás jugando a los jueguitos”, registró la escena y la compartió en redes sociales, reveló un informe de la asociación civil Luchemos por la vida.

El video se viralizó rápidamente y provocó un fuerte reproche social. La conducta tuvo sanción, ya que la normativa vigente prohíbe el uso del celular al conducir. Sin embargo, la imprudencia persiste: son numerosos los conductores que repiten esta práctica y los pasajeros que la toleran, en un contexto donde el teléfono móvil parece imposible de dejar de lado.

Diversos estudios científicos demuestran que el cerebro humano no está preparado para atender dos tareas al mismo tiempo con eficacia. La atención dividida es atención disminuida. Usar el teléfono mientras se conduce o incluso al cruzar la calle multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro.

La discapacidad para manejar que genera el uso del celular -ya sea hablar, leer o escribir mensajes- es comparable a la conducción bajo los efectos del alcohol. Incluso con manos libres, se pierde concentración, se altera la velocidad constante, disminuye la distancia de seguridad y aumenta el tiempo de reacción.

Investigaciones revelan que tras minuto y medio de conversación telefónica el conductor deja de percibir el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12% y el ritmo cardíaco se acelera bruscamente. Peor aún, quienes leen o responden mensajes recorren cientos de metros prácticamente a ciegas.

Ante este panorama, especialistas y autoridades coinciden en la urgencia de implementar controles preventivos eficaces y permanentes, que sancionen de manera efectiva y disuadan a los conductores irresponsables.

Fuente: Luchemos por la vida