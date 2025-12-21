"Lalo" Ramos ya tiene el aval de la Justicia para volver a conducir

Se lo confirmaron a El Marplatense importantes fuentes tribunalicias. El 23 de enero pasado, el Juez de Ejecución Ricardo Perdichizzi determinó que el ex piloto de TC ya cumplió la pena que lo inhabilitaba para transitar en vehículo por las calles de la ciudad, por lo que ahora puede iniciar los trá