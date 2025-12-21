El uso del celular al volante multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro
La discapacidad para manejar que genera el uso del celular es comparable a la conducción bajo los efectos del alcohol, señala un informe de Luchemos por la vida.
La discapacidad para manejar que genera el uso del celular es comparable a la conducción bajo los efectos del alcohol, señala un informe de Luchemos por la vida.
Desde la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito expresaron profundo malestar por el aval que ya le concedió la Justicia para que el ex piloto de TC, que dejó hemipléjico a Thiago Joel Franco tras provocar un accidente borracho, pueda transitar de nuevo por las calles de la ciudad.
Se lo confirmaron a El Marplatense importantes fuentes tribunalicias. El 23 de enero pasado, el Juez de Ejecución Ricardo Perdichizzi determinó que el ex piloto de TC ya cumplió la pena que lo inhabilitaba para transitar en vehículo por las calles de la ciudad, por lo que ahora puede iniciar los trá
Por la retención de tareas que llevan a cabo los trabajadores municipales, el ejecutivo local dispuso de un equipo compuesto por funcionarios del área para poder entregar carnets de conducir que se encontraban con demoras en los plazos estipulados.
La nueva prórroga para obtener o renovar la licencia de conducir será por 10 días a partir del 5 de enero, a raíz de la continuidad de la retención de tareas que llevan adelante trabajadores municipales por la negociación de las paritarias.