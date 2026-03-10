El Turismo Special de la Costa (TSC) iniciará su temporada con el Gran Premio Apertura en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata, donde participarán 16 pilotos junto a las categorías del Zonal del Atlántico y la Monomarca 1100 de APSE. La competencia marcará el comienzo de un nuevo campeonato con expectativas renovadas para la categoría.

El circuito marplatense será sede por tercera vez consecutiva del inicio de la temporada del TSC. En esta oportunidad, el campeonato comenzará con una particularidad estadística: ni el campeón vigente ni el subcampeón estarán presentes en la primera fecha.

El actual campeón, Marcelo Doumic, y el subcampeón, Ariel Ianni, no formarán parte de la competencia inicial, lo que abre el panorama para que otros protagonistas busquen el triunfo en la apertura del certamen.

La temporada también comenzará con modificaciones reglamentarias. En el aspecto técnico se modificó la medida de trocha para los vehículos de la marca Dodge y, además, se dispuso una limitación en las pruebas a partir de la segunda fecha del calendario.

De acuerdo con la nueva normativa, las pruebas libres estarán habilitadas a partir del viernes de cada competencia, aunque los seis primeros del campeonato no podrán girar hasta los entrenamientos libres del sábado.

Entre los pilotos que estarán en pista, la marca Dodge contará con Francisco Tamagno y el binomio conformado por Darío Rapari y Omar Rapari. Tamagno iniciará su segunda temporada con el auto que llevó al título a Doumic, con la atención del equipo MV Sport Group y la motorización de Facundo López.

Por su parte, los Rapari estrenarán marca dentro de la categoría tras un proceso de reconstrucción integral del vehículo en el taller familiar, con un repaso estructural realizado por Sebastián Valenti en la ciudad de Balcarce.

En cuanto a Ford, la marca tendrá como representantes a Agustín Gusmeroli, Diego Alberghini y Marcos Rafael. Gusmeroli regresará a la categoría con el motor completamente revisado por Ricardo Méndez luego de una rotura sufrida en junio pasado en el autódromo de La Plata, además del trabajo de puesta a punto realizado por Juan García.

En tanto, para Alberghini será la primera competencia con el modelo Falcon y la segunda participación dentro de la marca Ford en el Turismo Special de la Costa.