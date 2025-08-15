El Torneo Oficial de Hockey Femenino tendrá este fin de semana otro intenso y atractivo desarrollo de fecha en los tres apartados del certamen.

Ads

En el Top A1, Mar del Plata Club que está en la cima de la tabla de posiciones, tendrá que jugar ante IDRA en el Estadio Panamericano tratando de conservar la buena ventaja que tiene en lo más alto.

Ante cualquier tropiezo que pueda tener el puntero, habrá varios equipos en búsqueda de tres puntos importantes. Sporting será local en la Villa Marista ante CUDS que está en el último puesto de la tabla de posiciones y Trinity hará lo propio con Banco Provincia en un duelo de equipos que están muy parejos.

Ads

El Top A2, con IAE Club y Universitario como líderes, habrá dos duelos centrales. El primero jugará en su casa ante Once Unidos y las “lechuzas” recibirán a Polideportivo Villa Gesell. El Estadio Panamericano recibirá el duelo entre Biguá y Del Valle de Necochea.

La Línea “B” con su Torneo Oficial que lidera Campo de Pato de Balcarce por un punto, jugará el domingo por lo que un sábado con 6 encuentros, podría cambiar posiciones en una apretada lucha por los primeros lugares.

Ads