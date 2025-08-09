La Liga Marplatense de Fútbol pondrá en marcha este domingo 10 de agosto la segunda fase del Torneo Femenino, que tendrá a los equipos compitiendo en dos caminos distintos: la Zona Campeonato y la Zona Promoción.

El inicio estaba previsto para la semana pasada, pero las intensas lluvias obligaron a suspender la primera fecha, que será reprogramada. Por eso, este fin de semana se disputará la fecha 2.

En la Zona Campeonato, el formato será de todos contra todos a una rueda (7 fechas) y el equipo que más puntos sume se coronará campeón del Torneo Inicial en cada categoría. Ese título le dará el derecho a disputar la final de la temporada ante el ganador del Torneo Coronación, que se jugará en la segunda mitad del año.

La Zona Promoción, en tanto, también se jugará todos contra todos a una rueda, y el líder de la tabla al finalizar el calendario será el campeón en cada división.

Programación – Fecha 2 (domingo 10 de agosto)

Zona Campeonato

En Deportivo Norte:

2011 | 10:00 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás

2009 | 11:30 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás

2015 | 13:00 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás

2013 | 14:00 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás

En Kimberley:

2011 | 9:00 hs: Kimberley vs. San José

2009 | 10:30 hs: Kimberley vs. San José

2015 | 11:00 hs: Kimberley vs. San José

2013 | 12:00 hs: Kimberley vs. San José

5ta | 12:00 hs: Kimberley vs. San José

1ra | 14:00 hs: Kimberley vs. San José

En Quilmes:

2011 | 9:00 hs: Quilmes vs. Alvarado

2009 | 10:30 hs: Quilmes vs. Alvarado

2015 | 11:00 hs: Quilmes vs. Alvarado

2013 | 12:00 hs: Quilmes vs. Alvarado

5ta | 12:00 hs: Quilmes vs. Alvarado

1ra | 14:00 hs: Quilmes vs. Alvarado

En Aldosivi:

2011 | 9:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes

2009 | 10:30 hs: Aldosivi vs. Cadetes

2015 | 11:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes

2013 | 12:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes

5ta | 12:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes

1ra | 14:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes

Zona Promoción

En San Lorenzo:

2011 | 9:00 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes

2009 | 10:30 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes

5ta | 12:00 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes

1ra | 14:00 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes

En General Urquiza:

2011 | 10:00 hs: General Urquiza vs. Boca

2009 | 11:30 hs: General Urquiza vs. Boca

1ra | 13:00 hs: General Urquiza vs. Boca

En Racing:

2011 | 10:00 hs: Batán FC vs. Juventus

2013 | 11:30 hs: Batán FC vs. Juventus

2015 | 12:30 hs: Batán FC vs. Juventus.

Con un extenso cronograma, el fútbol femenino marplatense retoma su actividad y comienza a definir a los equipos que pelearán por los títulos de la temporada.