El Torneo Inicio Femenino de Mar del Plata empieza su segunda fase este domingo
Tras la suspensión por lluvia de la fecha inaugural, este 10 de agosto comenzará la acción en las Zonas Campeonato y Promoción del certamen que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. Habrá actividad en todas las categorías y canchas de la ciudad.
La Liga Marplatense de Fútbol pondrá en marcha este domingo 10 de agosto la segunda fase del Torneo Femenino, que tendrá a los equipos compitiendo en dos caminos distintos: la Zona Campeonato y la Zona Promoción.
El inicio estaba previsto para la semana pasada, pero las intensas lluvias obligaron a suspender la primera fecha, que será reprogramada. Por eso, este fin de semana se disputará la fecha 2.
En la Zona Campeonato, el formato será de todos contra todos a una rueda (7 fechas) y el equipo que más puntos sume se coronará campeón del Torneo Inicial en cada categoría. Ese título le dará el derecho a disputar la final de la temporada ante el ganador del Torneo Coronación, que se jugará en la segunda mitad del año.
La Zona Promoción, en tanto, también se jugará todos contra todos a una rueda, y el líder de la tabla al finalizar el calendario será el campeón en cada división.
Programación – Fecha 2 (domingo 10 de agosto)
Zona Campeonato
En Deportivo Norte:
2011 | 10:00 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás
2009 | 11:30 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás
2015 | 13:00 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás
2013 | 14:00 hs: Deportivo Norte vs. Al Ver Verás
En Kimberley:
2011 | 9:00 hs: Kimberley vs. San José
2009 | 10:30 hs: Kimberley vs. San José
2015 | 11:00 hs: Kimberley vs. San José
2013 | 12:00 hs: Kimberley vs. San José
5ta | 12:00 hs: Kimberley vs. San José
1ra | 14:00 hs: Kimberley vs. San José
En Quilmes:
2011 | 9:00 hs: Quilmes vs. Alvarado
2009 | 10:30 hs: Quilmes vs. Alvarado
2015 | 11:00 hs: Quilmes vs. Alvarado
2013 | 12:00 hs: Quilmes vs. Alvarado
5ta | 12:00 hs: Quilmes vs. Alvarado
1ra | 14:00 hs: Quilmes vs. Alvarado
En Aldosivi:
2011 | 9:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes
2009 | 10:30 hs: Aldosivi vs. Cadetes
2015 | 11:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes
2013 | 12:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes
5ta | 12:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes
1ra | 14:00 hs: Aldosivi vs. Cadetes
Zona Promoción
En San Lorenzo:
2011 | 9:00 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes
2009 | 10:30 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes
5ta | 12:00 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes
1ra | 14:00 hs: San Lorenzo vs. Estudiantes
En General Urquiza:
2011 | 10:00 hs: General Urquiza vs. Boca
2009 | 11:30 hs: General Urquiza vs. Boca
1ra | 13:00 hs: General Urquiza vs. Boca
En Racing:
2011 | 10:00 hs: Batán FC vs. Juventus
2013 | 11:30 hs: Batán FC vs. Juventus
2015 | 12:30 hs: Batán FC vs. Juventus.
Con un extenso cronograma, el fútbol femenino marplatense retoma su actividad y comienza a definir a los equipos que pelearán por los títulos de la temporada.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión