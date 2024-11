Aldosivi tendrá a fin de año más de un motivo para festejar. A un año muy particular con el ascenso a la Primera División, se hará el lanzamiento del libro “El Tiburón del Mundo" escrito por el periodista Gustavo Seira que recorre los 111 años de historia de la institución desde 1913.

Se trata de un proyecto personal y de la intención que tiene un fanático del club de registrar lo que sucedió en la institución a lo largo de toda su vida. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), Seira señaló que “ya hemos concluido con toda la etapa de escritura, estamos en la etapa de impresión del libro. Es un emprendimiento personal y siempre tuve el desafío de escribir absolutamente todo, pero imprimir 500 páginas hoy de un libro en la Argentina sería imposible. Hicimos una versión un poco acotada, contando justamente 111 años de historia de Aldosivi que para mí es el club más trascendente de Mar del Plata”.

Recopilar datos, ordenarlos y darle una forma es un trabajo realmente exigente que Seira asumió casi como un estilo de vida para terminar en estas 144 páginas que se imprimirán: “Lo he hecho creo que desde siempre, en mi caso siempre se juntó material, yo tengo toda una tradición familiar con el club y siempre estuve juntando, son más de 20 años que empecé a recopilar, a escribir algunas cosas y siempre con el desafío de poder llevarlo al papel. Hice una versión digital, pero no es la misma y me parecía que al que le gusta el fútbol, que le gusta la historia de los clubes, porque de hecho hay gente que recopila también la historia de clubes, estaba bueno hacerlo en papel. Se tiene que conocer el porqué del nombre, el porqué de los colores, las canchas, las sedes, recopilar campañas como la de 1983, donde Aldosivi jugaba la Primera B local y hoy ya está jugando nuevamente en la primera división de la Liga de Campeones del Mundo”.

Si hay algo que no pasa en nuestra ciudad es dejar registro de la historia deportiva de la ciudad en el nivel en el cuál lo ha hecho Seira y es algo que no permite conocer nuestra propia construcción como sociedad: “Hay mucho que ha sucedido, que no se vio reflejado, hay muy poco material. Yo creo que todos los clubes de Mar del Plata tendrían que tener su material de consulta, no sólo para los propios, sino también para los extraños”.

Entre los miles de datos que ha ido acumulando eligió un par para destacar, casi como un adelanto de lo que propone “El Tiburón del Mundo": “Lo más llamativo es que el club nace desde empleados de una empresa francesa, cuyo primer presidente, el primer presidente del club, que fue presidente de la liga de fútbol, era de origen uruguayo y terminamos siendo los gringos o los tanos. Después hay un montón de datos curiosos, por ejemplo, en la década del 70 existía una draga que quedó hundida en el Río de la Plata, días antes de que Aldosivi obtuviera el segundo segundo campeonato. Esa draga se llamaba Aldosivi”.

Luego de 111 años de vida el “Tiburón” tendrá un libro que resume su historia hasta uno de los momentos más significativos que es el tercer ascenso a Primera en 10 años consagrándose campeón de la Primera Nacional: “ya lo había mandado a impresión para una primera edición y tuve que frenar todo porque íbamos a jugar una final”, dijo Seira incluyendo el último capítulo, el más reciente y quizás el más glorioso.