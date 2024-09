De repente, este jueves el Teatro Tronador se convirtió en un escenario de la París del Siglo XVII y Gabriel Goity, bajo la máscara de Cyrano de Bergerac, mostró sus dotes de espadachín en un duelo que lo vio vencedor. Fue el corolario de un encuentro con la prensa, donde el destacado centro cultural adelantó su temporada 24-25 con la obra Cyrano, protagonizada por Goity, y las ya clásicas presentaciones del cantante Abel Pintos.

En un evento que contó con la conducción del periodista Daniel Bertagno, el Tronador se vistió de fiesta y entre la escenografía en construcción de la obra basada en el clásico texto de Edmond Rostand, se dio un rápido pantallazo a lo que será la programación de calidad que el teatro tiene preparada para esta temporada. Aunque, se dijo, todavía quedan algunas sorpresas por anunciar.

Cyrano hará punta el 10, 11 y 12 de octubre, anticipo de lo que ocurrirá los fines de semana de noviembre y diciembre, y la temporada a pleno en enero, febrero y marzo. Serán 60 funciones de un espectáculo que cuenta con un gran despliegue, entre cientos de piezas de vestuario, pelucas y maquillaje. Entre abajo y arriba del escenario, son alrededor de 60 personas las que se ponen en marcha para que esta pieza brille como lo ha hecho durante su larga temporada en el porteño Teatro San Martín.

Marcelo González adelantó que la sala del Teatro Tronador se llamará Selva Alemán.

Además de Goity, el elenco es numeroso, y cuenta con María Abadi, Mariano Mazzei, Mario Alarcón, Daniel Miglioranza, Iván Moschner, Larry de Clay, Fernando Lúpiz, María Rosa Frega, entre otros.

Como se dijo, Abel Pintos también estará este verano en Mar del Plata, como viene ocurriendo en las últimas temporadas, un verdadero clásico en la ciudad. El artista repetirá el éxito que tuvo en cada presentación, y especialmente en la recordada gala benéfica donde interpretó la Misa criolla.

Precisamente sobre aquella noche se refirió Marcelo González, titular de WAM Entertainment Company, quien recordó que para esa ocasión se invitó a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con quien se firmó un acuerdo marco para que varios de los espectáculos que pasaron por el San Martín se presenten en Mar del Plata.

Puede interesarte

“Comenzamos un camino, que es el de las batallas difíciles. Las trasformaciones son para gladiadores, muy difíciles: esfuerzo, cabeza, tiempo, guita, el no, no, no. Traer 28 artistas del Conservatorio al Tronador, más de 30 personas detrás del escenario. Es una jugada única, mágica, pero así lo soñé”, comentó sobre el escenario del teatro.

González destacó la figura de Goity para comenzar este camino, de quien dijo que es “como Abel, gigante arriba y gigante abajo”. Y destacó que “tenía la química para empezar este proyecto, para cambiar el cuadro a Mar del Plata, que veníamos en caída libre en materia de cultura y espectáculo. Estas son las cosas que transforman, que necesitan estas ciudades maravillosas”.

Contento sobre el escenario que en breve se llamará Selva Alemán, en homenaje a la actriz recientemente fallecida, y que hace apenas semanas se presentó allí junto a Arturo Puig con Largo viaje de un día hacia la noche, el empresario aseguró sobre el Tronador que con el comienzo de esta temporada “siento que por primera vez se pone en marcha, que por primera vez lo voy a inaugurar”.