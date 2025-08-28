La Dirección del Teatro Auditorium celebró la nominación al prestigioso Premio María Guerrero otorgado por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes. La mención es en el rubro Instituciones, donde aparecen otras grandes entidades culturales del país.

El Premio María Guerrero es una distinción a la excelencia de la actividad teatral de Argentina que se otorga desde 1985 y lleva el nombre de la gran actriz española por cuya iniciativa se construyó el Teatro Nacional Cervantes, un edificio que desde 1926 forma parte del Estado Argentino.

Además de honrar con su nombre a María Guerrero, el premio busca reconocer y dar impulso a la actividad escénica a través de un jurado integrado por figuras del ámbito teatral y el periodismo que evalúa los espectáculos y entidades.

Desde el Teatro Auditorium destacaron que junto al Cervantes mantienen desde hace más de cuatro décadas un estrecho vínculo artístico, con elencos, producciones y coproducciones teatrales que “realzan” la cartelera de Mar del Plata.

Mediante propuestas de alto nivel, hecho que comenzó en 1981 con una reposición de El conventillo de la paloma de Alberto Vacarezza, obteniendo aquel verano dos Premios Estrella de Mar y regresando a Buenos Aires para ser grabado en ATC (Argentina Televisora Color).

A partir de entonces y puntualmente en los últimos 15 años esa relación institucional dio como resultado coproducciones y exitosas funciones de elencos en gira que se presentaron a lo largo de los años como Sacco y Vanzetti, La comedia es peligrosa, Tarascones, Así es la vida, Ni con perros ni con chicos, Cartas del ausente, Melenita de oro, Esperando la carroza, Martín Fierro.