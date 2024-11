Peñarol informó hoy el corte de Devante Wallace que, antes de irse dejó en claro a través de varios posteos en Instagram que no se trata sólo de un tema deportivo sino que hubo un conflicto con el entrenador Hernán Laginestra.

Los rumores sobre un distanciamiento con el DT fueron mucho más fuertes durante el fin de semana y quedaron en evidencia con tres mensajes que escribió y que tiene en redes donde habla del “Síndrome de Napoleón” refiriendose a cierto complejo de inferioridad.

Luego de una foto donde está mirando al propio Laginestra, el primer posteo indica: "Si una persona dice algo malo de ti, tal vez esté mintiendo, pero si 100 personas dicen lo mismo de ti, entonces quizás deberías mirarte en el espejo y cambiar tus maneras... ¿no es así, Henry?".

Después, en una segunda publicación parece empezar a hablarle directamente al DT: "No me importa quién seas, tengo 32 años, llevo jugando profesionalmente durante 10 años. Me niego a permitir que otro hombre adulto me falte el respeto a cualquier nivel. Al diablo con el dinero, mis valores y principios, y la forma en la que me criaron no están alineados con permitir que se me trate como si fuera un niño".

En el tercero y último, fue mucho más fuerte aún: "Ese 'síndrome de Napoleón' es real, jaja. Nunca entendí por qué siempre son los entrenadores que nunca jugaron baloncesto en ningún nivel los que intentan faltarle el respeto y tratan a los jugadores como robots... no es mi culpa que no hayas sido lo suficientemente bueno para jugar baloncesto".

Durísimas palabras en la salida del club y donde había tenido una participación intermitente pero no decisiva para el plantel.