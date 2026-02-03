La empresa Camuzzi presentó oficialmente su nueva serie audiovisual titulada Tierra de sabores, producción que busca poner en valor la gastronomía de Mar del Plata como una expresión cultural y social de las comunidades donde la distribuidora presta servicios, destacando el rol fundamental del oficio local en la construcción de la identidad bonaerense.

Con episodios de estreno semanal cada miércoles, la serie propone un recorrido por historias reales protagonizadas por productores, artesanos, cocineros y referentes locales. A través de sus relatos, los protagonistas mantienen vivas tradiciones y saberes que forman parte del patrimonio marplatense.

La propuesta invita a conocer la elaboración de alfajores artesanales con recetas de décadas de antigüedad, la tradición familiar de una trattoria local, la producción minuciosa de chacinados y el legado cultural de las barcas naranjas del puerto. Asimismo, el contenido profundiza en la gastronomía de mar y la producción agroecológica que respeta los ciclos naturales de la región.

Al respecto, desde la compañía se brindó detalles sobre el propósito del proyecto: “La gastronomía es una manera de contar quiénes somos y de rescatar las raíces que unen a cada comunidad. Con Tierra de sabores queremos acompañar y visibilizar esas historias que nacen en la cocina, un espacio donde la energía -incluida la del gas natural- está siempre presente”, señaló Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

La serie se suma a las iniciativas de la compañía orientadas a fortalecer el lazo con la comunidad, promoviendo contenidos que reflejan cercanía y diversidad territorial. Cada estreno será acompañado por materiales complementarios en redes sociales para fomentar la interacción con la audiencia. Tierra de sabores estará disponible en los canales digitales de la empresa, como Facebook, Instagram y YouTube.

