El regreso de Evaristo Páramos a la Argentina no es solo un evento musical: es un síntoma cultural que atraviesa generaciones. El histórico líder de La Polla Records se presentará el próximo 26 de abril en el Movistar Arena, con un show que promete condensar décadas de historia, crítica social y vigencia artística.

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Lejos de una gira nostálgica, el anuncio pone en evidencia un fenómeno que trasciende la escena punk: artistas que surgieron en contextos de crisis y rebeldía siguen encontrando eco en públicos actuales. En el caso de Evaristo, su obra mantiene una potencia particular porque dialoga con problemáticas que continúan vigentes, desde la desigualdad hasta la desconfianza en las instituciones.

El recital será un recorrido por todas las etapas de su carrera, incluyendo no solo clásicos de La Polla Records, sino también temas de proyectos como The Kagas, The Meas, Gatillazo y su actual banda, Tropa do Carallo. La propuesta busca ofrecer una experiencia integral, donde el pasado y el presente conviven sin concesiones.

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Su última visita al país dejó en claro esa conexión intacta. Con entradas agotadas, el show en el Estadio Malvinas Argentinas se extendió por más de dos horas, con más de 40 canciones y una respuesta del público que confirmó su lugar como referente del punk en español. No fue solo un recital, sino una expresión colectiva donde distintas generaciones compartieron un mismo lenguaje.

En un contexto donde la industria musical tiende a la inmediatez, la permanencia de figuras como Evaristo plantea una pregunta más amplia: ¿qué hace que ciertos discursos resistan el paso del tiempo? La respuesta parece estar en la coherencia. Su lírica, atravesada por la ironía y la crítica, sigue incomodando y señalando, sin adaptarse a modas ni suavizar su mensaje.

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El show en Buenos Aires se proyecta así como algo más que una fecha en la agenda cultural. Es una oportunidad para ver en vivo a una figura que no solo marcó una época, sino que continúa dialogando con el presente, en un país donde el espíritu contestatario del punk encuentra, una vez más, terreno fértil.

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