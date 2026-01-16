El Puerto de Mar del Plata recibirá la jornada de cierre del 2° Festival de Tango Callejero, un evento gratuito y abierto a todo público que se desarrollará durante dos días consecutivos, con inicio en la rambla y cierre en distintos espacios del área portuaria, este sábado 17 y domingo 18.

Ads

La propuesta comenzará el sábado a partir de las 18:00 en Alsina y la costa, con una milonga abierta como actividad inaugural. Luego se ofrecerá una clase de tango a cargo del profesor Luis María Rodríguez, con participación de artistas callejeros.

El domingo, también desde las 18:00, se concentrará el cierre del festival en instalaciones del Centro Comercial y Gastronómico del Puerto, la Sala Laureti del Complejo Auditórium y su anfiteatro, con el acompañamiento del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Durante esa jornada se desarrollará una milonga abierta que se extenderá hasta las 00:00. En paralelo, desde las 20:00, habrá una clase de tango dictada por la profesora Roxana Umpierr. A la misma hora se presentará Las Magdalenas con un espectáculo destinado al público infantil, mientras que a las 21:00 se proyectará el film El sonido de antes, dirigido por Yael Szmulewicz, y en otro espacio actuará el Trío Cepa Criolla. A las 22:00 subirá a escena la Orquesta La Bruma, acompañada por un show de tango.

El Festival de Tango Callejero, nacido en 2025, propone rescatar los orígenes del tango en el espacio público, fortalecer la identidad cultural de este ritmo arraigado en la comunidad y promover su llegada a nuevas generaciones mediante una experiencia pensada para toda la familia.

Ads