El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata inició la etapa de prueba de un nuevo sistema de control que permitirá el acceso a áreas operativas mediante reconocimiento facial y lectores de matrículas vehiculares. La experiencia piloto comenzó en los ingresos a las Terminales 2 y 3 y forma parte de un proceso de modernización que digitalizará por completo los trámites de habilitación.

Ads

Las nuevas medidas de seguridad se aplican de manera progresiva y contemplan tecnología biométrica para trabajadores y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para vehículos. El objetivo es elevar los estándares de control y agilizar los procedimientos de ingreso en toda la jurisdicción portuaria.

“La aplicación de este nuevo sistema no solo contribuye a mejorar los estándares de seguridad de nuestro puerto sino a agilizar procesos operativos y modernizar el sistema general de acceso a terminales”, afirmó el presidente del Consorcio, Marcos Gutiérrez. Señaló además que la inversión busca optimizar los mecanismos de control de operarios, prestadores de servicios y vehículos.

Ads

Puede interesarte

El equipamiento instalado en los últimos meses ya se encuentra en funcionamiento y se integra al plan de mejoras alineado con los requerimientos del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). Las Terminales 2 y 3, donde operan embarcaciones de mayor porte y se concentra la actividad logística de comercio exterior, fueron el primer punto de implementación.

El sistema permitirá un seguimiento detallado mediante registro por imágenes en tiempo real, integración con redes de videovigilancia, acceso remoto y reconocimiento de matrículas. Su funcionamiento se apoyará en una base de datos del Consorcio Portuario, que requerirá inscripción previa para todas las personas autorizadas a ingresar al área operativa.

Ads

En esta primera etapa, los nuevos mecanismos se aplican a trabajadores de empresas con gran dotación de personal. En breve se sumarán las cooperativas de estiba y, desde marzo, se incorporará el resto de las firmas vinculadas a los servicios portuarios.

Puede interesarte

Además de reforzar la seguridad, la implementación permitirá eliminar los trámites presenciales de permisos y habilitaciones. “Este sistema que ya estamos utilizando es también un gestor de documentación digital que permitirá que las inscripciones y reinscripciones para operar sean 100% online, lo que aportará agilidad administrativa tanto a nuestro ente como a los operadores portuarios”, explicó Gutiérrez.