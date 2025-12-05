El Parque de Mogotes reabre sus puertas este sábado 6 en el Complejo Punta Mogotes, frente a los balnearios 7 y 8. La programación especial se extenderá hasta el lunes 8 y comenzará cada jornada a las 18:00, con entrada libre y gratuita, en el marco del último fin de semana largo del año.

La propuesta, que inicia su novena temporada, incluye shows musicales, foodtrucks y atracciones. Desde este sábado, además, el parque permanecerá abierto todos los días de 18:00 a 00:00.

El público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, una amplia oferta gastronómica en foodtrucks, parque de juegos y atracciones para todas las edades, barra de bebidas y tragos, galpón cervecero y pizzero, animación en vivo, juegos con premios y múltiples actividades recreativas.

La programación artística incluye el sábado el regreso del payaso Marote con acrobacias y circo para toda la familia; La Bifurcada, con un recorrido por el blues, Memphis y La Mississippi; y Mal Bicho, tributo a Los Fabulosos Cadillacs.

Por su parte el domingo se presentarán Científicos Locos, con ciencia y entretenimiento para grandes y chicos; Flor Abalos, una de las artistas “más esperadas del verano” según indicaron los organizadores; y La Nueva Luna, con un show especial dedicado a los clásicos de la cumbia.

Finalmente el lunes actuarán La Banda de la Rima, con canciones y juegos musicales para los más pequeños; una masterclass de zumba al aire libre; y el cierre a cargo de Operación Rosa Rosa, con un repaso por los éxitos del ayer en una noche de nostalgia y fiesta.