El Parque de Mogotes reabre con shows gratuitos para toda la familia
Habrá espectáculos del sábado al lunes, siempre desde las 18:00. La propuesta incluye incluye shows musicales, foodtrucks y atracciones.
Habrá espectáculos del sábado al lunes, siempre desde las 18:00. La propuesta incluye incluye shows musicales, foodtrucks y atracciones.
Los nuevos estudiantes del último año volverán a las lagunas para aplicar el protocolo que propuso el grupo que ideó el proyecto. Incluso, una de las graduadas se presentó como ayudante inscripta de cátedra para guiar a la nueva camada.
Será mañana en el Parque de Mogotes, con la presencia de las bandas Sangra la tierra, Estándar, Logordo y Matchbox.
Con más de 15 propuestas gastronómicas y parque de diversiones, el lugar ofrece entretenimiento para grandes y chicos. Ubicado frente al balneario 8, abre al público todos los días a partir de las 18 y hasta las 2.