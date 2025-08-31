Tras la bendición del Angelus dominical, el papa León XIV volvió a hacer un llamado a la paz y lamentó que “por desgracia continúan sembrando muerte y destrucción los ataques en Ucrania, contra la capital Kiev y en otras ciudades”.

Ads

En ese sentido, invitó a todos a “no ceder a la indiferencia” y no nombró a Rusia como agresor. Afirmó que “debe callar la voz de la guerra” y renovó su solidaridad al pueblo ucraniano.

"Profundamente entristecido" y hablando en inglés, su idioma natal, el líder de la iglesia católica mencionó el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Estados Unidos, en el que perdieron la vida dos niños y hay veintisiete heridos.

Ads

En un telegrama firmado por el Secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin y enviado al arzobispo de Minneapolis, el Papa expresó su sincero pésame y apoyo espiritual “a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a los que ahora lloran la muerte de un hijo”.

Puede interesarte

Dos niños pequeños de ocho y diez años fueron asesinados en sus pupitres y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños (dos en estado crítico), según el jefe de policia de la ciudad.

Ads

La tragedia se produjo en la iglesia católica romana de la Asunción y las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que se suicidó después en el estacionamiento de la escuela. El atacante fue identificado como Robin Westman, de 23 años.

En su mensaje global, pidió “el final de la pandemia de armas grandes y pequeñas que infectan nuestro mundo”.

Durante el rezo del Angelus, el sumo pontífice lamentó que “muchas veces reducimos la vida a una competición” e instó a que la Iglesia “sea para todos un taller de humildad”.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, Robert Francis Prevost, que cumplirá 70 años en septiembre, agregó que “se vuelve muy importante vernos a través de la mirada de Jesús y repensar cómo muchas veces reducimos la vida a una competición, cómo perdemos la compostura con tal de obtener algún reconocimiento y cómo nos comportamos inutilmente unos con otros”.

“Detenernos a reflexionar es una experiencia de libertad”, señaló León XIV. La humildad, en efecto, “es ser libre de uno mismo, y nace cuando podemos permitirnos mirar lejos, no la punta de nuestros pies”, porque “quien se engrandece en general parece no haber encontrado nada más interesante que sí mismo y, en el fondo, tiene poca seguridad en sí”, fue su mensaje final.

Fuente: Clarín