El Museo de Ciencias Naturales (Libertad 3099) anunció los horarios para este mes, que serán los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 16:00 (último ingreso a las 15:30), y los sábados y domingos de 14:00 a 19:00 (último ingreso a las 18:30). Los martes permanecerá cerrado.

La entrada tiene un arancel, hay descuentos para marplatenses, jubilados y estudiantes, mientras que los menores de 4 años ingresarán sin cargo. Además, los miércoles la entrada será gratuita para todos los visitantes.

El museo tiene como misión la conservación del patrimonio natural, la investigación científica, la comunicación pública de la ciencia y la educación sobre la historia natural de la región. Su propuesta busca acercar a la comunidad al conocimiento del entorno natural del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán explorar rocas y minerales, la historia geológica regional, restos fósiles de la megafauna prehistórica y réplicas de esqueletos de dinosaurios patagónicos. También se exhiben artrópodos, aves, mamíferos y un acuario con invertebrados y peces, representando los diversos ambientes naturales de la zona.

Además, en el marco de las XL Jornadas Argentinas de Botánica, se ofrecerán charlas abiertas a la comunidad. El miércoles 24 a las 14:00, Sergio Bravo presentará Corredores biológicos productivos: el rol de la flora y sus polinizadores. El jueves 25, a la misma hora, la bióloga Malena Sabatino hablará sobre Flores de las sierras de Tandilia.

Finalmente, el viernes 26 a las 14:00 Sara Itkin expondrá sobre Plantas para nuestra Salud, mientras que a las 16:00, en el ciclo Recuerdos de la Plaza organizado por la Asociación de Amigos del Museo, participará Marta Lamas.

Por otra parte, el sábado 21 a las 15:00, la compañía Títeres del Bosque presentará la obra Derechos chueco” con entrada gratuita, sujeta a confirmación.