El Museo MAR desarrolla una intensa agenda de actividades culturales gratuitas esta semana. La programación incluye música en vivo, talleres, performances y un conversatorio con el escritor Pablo Ramos.

La semana comienza hoy a las 19:00 con Abrazados al tango, una actividad dedicada a la canción rioplatense que combina clases magistrales, prácticas guiadas, espacio de milonga y shows en vivo de tango para todas las edades.

Mañana a las 19:00, la performer Lux Valladolid presentará Libre albedrío, una obra que reflexiona sobre el grado de elección real en las acciones cotidianas. La performance propone la quietud como un gesto activo, en diálogo con la arquitectura del museo, entendida como una estructura que condiciona y organiza el comportamiento del cuerpo. A las 20:00 se desarrollará el ciclo de jazz con la presentación del cuarteto de Natalio Sued.

El viernes a las 18:00, en el Laboratorio, comenzará el ciclo Post Playa Jam’s con la participación del artista Ignacio Mendia y su propuesta Proyecciones, una experiencia multimedial de imagen y sonido sobre las paredes internas del museo, que invita a la interacción del público mediante la escritura de poesías breves para ser proyectadas. A las 20:00, Peluche Grupo realizará un recorrido inmersivo por el museo con intervenciones performáticas a cargo de Julieta Carriquiry, Agustina Suero, Alda Cifala, Amalia Escobar y Cutta Julieta de los Ángeles.

El viernes a las 20:00 se presentará el escritor argentino Pablo Ramos, quien participará de una entrevista pública en la que compartirá detalles de su proceso creativo y su visión literaria. Autor de obras como El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad y El hambre y el Arcángel, obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en 2003 y el Premio Casa de las Américas en 2004 por Cuando lo peor haya pasado. Su obra fue traducida a varios idiomas y también se destacó como guionista y conductor del programa televisivo Animal que cuenta.

El sábado estará dedicado especialmente a los chicos. A las 19:00, en la plaza seca, Muruya Circo presentará un espectáculo unipersonal que combina rulos, tango y cuerda floja, en el que un personaje sueña con convertirse en una gran estrella del baile pese a su torpeza. A las 20:00 tendrá lugar una edición especial de Pleamar Pocket Show – Edición Verano, una experiencia de artes electrónicas donde música, cuerpos y espacio interactúan. Participarán los proyectos Audiota, Lonoz y Ultrasaw, con propuestas que fusionan música electrónica, violín, sintetizadores y performance en vivo.

La programación finalizará el domingo a las 19:00 en el Auditorio con el recital del grupo La reencarnación del pájaro del amor, un cuarteto que aborda la obra del compositor Charles Mingus desde su producción lírica y cancionística, combinando voz y una destacada sección rítmica para crear atmósferas musicales singulares.