Performance

El Museo MAR presenta una semana cultural con Pablo Ramos, performances y música en vivo
Entre otras propuestas la performer Lux Valladolid presentará Libre albedrío, mientras que en el Laboratorio comenzará el ciclo “Post Playa Jam’s”.
Entre otras propuestas la performer Lux Valladolid presentará Libre albedrío, mientras que en el Laboratorio comenzará el ciclo “Post Playa Jam’s”.
Se realizará mañana y el domingo en sus diferentes espacios. Entre otras, habrá una propuesta en la playa frente al Museo.